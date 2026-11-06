На Миколаївщині чоловіка засудили до довічного за зґвалтування малолітньої дівчинки

На Миколаївщині 61-річного чоловіка засудили до довічного позбавлення волі за систематичне зґвалтування малолітньої та доступ до дитячої порнографії. За даними прокуратури, злочини тривали близько чотирьох років.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За матеріалами справи, потерпіла була правнучкою співмешканки засудженого та часто гостювала у прабабусі на вихідних і під час канікул.

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Злочини почалися, коли дівчинці було шість років.

Про пережите вона розповіла бабусі у квітні 2025 року, після чого та звернулася до правоохоронців.

Під час судового розгляду також довели, що чоловік отримував доступ до дитячої порнографії для особистого перегляду.

Своєї вини він не визнав.

За підтримання публічного обвинувачення Миколаївською обласною прокуратурою суд визнав чоловіка винним у систематичному зґвалтуванні малолітньої та умисному одержанні доступу до дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження.

Суд призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.