Сутички у Петропавлівській Борщагівці: четверту підозрювану взяли під варту

Суд обрав запобіжний захід Валерії Ладиці, яку підозрюють у причетності до подій у Петропавлівській Борщагівці. Її відправили під варту на 59 днів із можливістю внесення застави у розмірі 66 тисяч гривень.

Про це повідомляє Суспільне.

За даними слідства, Ладиця закликала натовп перекинути автобус Національної гвардії, в якому перебували військові, а також сама штовхала службовий транспорт.

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Адвокат підозрюваної заявив, що жінка спонтанно приїхала до будинку в Борщагівці після того, як із соціальних мереж дізналася про нібито незаконне утримання військових.

Сама Ладиця заявила, що не їхала туди з наміром завдати комусь шкоди та не знала, що будівля була військовим об’єктом.

Суд постановив тримати підозрювану під вартою протягом 59 днів. Водночас вона може вийти під заставу у розмірі 66 тисяч гривень.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що після сутичок у Петропавлівській Борщагівці поліція встановила 130 причетних осіб, а трьох підозрюваних суд відправив під варту.