        Кримінал

        Сутички у Петропавлівській Борщагівці: четверту підозрювану взяли під варту

        Вадим Вакаренко
        6 Листопада 2026 15:28
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        Валерія Ладиця під час засідання суду у справі про сутички в Петропавлівській Борщагівці / Фото: Дар’я Нематіан Золбін, Суспільне Новини
        Валерія Ладиця під час засідання суду у справі про сутички в Петропавлівській Борщагівці / Фото: Дар’я Нематіан Золбін, Суспільне Новини

        Суд обрав запобіжний захід Валерії Ладиці, яку підозрюють у причетності до подій у Петропавлівській Борщагівці. Її відправили під варту на 59 днів із можливістю внесення застави у розмірі 66 тисяч гривень.

        Про це повідомляє Суспільне.

        За даними слідства, Ладиця закликала натовп перекинути автобус Національної гвардії, в якому перебували військові, а також сама штовхала службовий транспорт.

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        Адвокат підозрюваної заявив, що жінка спонтанно приїхала до будинку в Борщагівці після того, як із соціальних мереж дізналася про нібито незаконне утримання військових.

        Сама Ладиця заявила, що не їхала туди з наміром завдати комусь шкоди та не знала, що будівля була військовим об’єктом.

        Суд постановив тримати підозрювану під вартою протягом 59 днів. Водночас вона може вийти під заставу у розмірі 66 тисяч гривень.

        Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що після сутичок у Петропавлівській Борщагівці поліція встановила 130 причетних осіб, а трьох підозрюваних суд відправив під варту.


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