Тисяча російських військових за добу: “Мадяр” прогнозує новий рекорд СБС

5 листопада пілоти Сил безпілотних систем ЗСУ встановили новий добовий рекорд ураження російських військових — 751 окупант за 24 години. Від початку місяця СБС заявили про 3505 російських військових, які зазнали безповоротних і санітарних втрат.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

5 листопада пілоти СБС оновили попередній рекорд, встановлений 1 листопада, коли втрати російських військ унаслідок їхніх ударів становили 708 осіб. Новий показник — 751 військовий за добу — відповідає приблизно одному ураженому російському військовому кожні дві хвилини.

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Середньодобовий показник від початку листопада становить 685 російських військових та 2219 уражених цілей. За підрахунками Бровді, результативне ураження цілі відбувається кожні 39 секунд.

Станом на 08:05 6 листопада зафіксовано 3505 російських військових, які зазнали безповоротних і санітарних втрат, а також понад 11 400 уражених цілей.

Найбільше втрат російські війська зазнали на Добропільському та Гуляйпільському напрямках — 2489 осіб, або 71% від загального показника.

Бровді також припустив, що вже в листопаді СБС можуть досягти показника в тисячу уражених російських військових за добу.

“Це вказує на безпрецедентне нарощення противником чисельності живої сили на фронті”, — зазначив “Мадяр”.