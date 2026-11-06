Російський БпЛА вдарив по поліцейських під Харковом: один правоохоронець у тяжкому стані

Увечері 5 листопада в місті Дергачі Харківської області двоє поліцейських потрапили під удар російського реактивного безпілотника. Обидва правоохоронці зазнали поранень, одного з постраждалих госпіталізували у тяжкому стані.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Близько 21:45 наряд відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 у складі двох правоохоронців прибув на об’єкт для проведення превентивних заходів.

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Поліцейські мали попередити представників об’єкта про ймовірний удар російських військ.

Під час перебування правоохоронців на місці росіяни завдали удару реактивним безпілотником.

Унаслідок атаки пошкоджено службовий автомобіль Renault, обидва поліцейські дістали поранення.

Одного з правоохоронців у тяжкому стані доставили до лікарні.