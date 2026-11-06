Президент Парагваю оголосив про відставку через банківський скандал: парламент розпочав імпічмент

Президент Парагваю Сантьяго Пенья оголосив про відставку після краху великого банку Ueno, через який мільйони клієнтів втратили доступ до своїх заощаджень. Відкрито три кримінальні провадження, парламент розпочав процедуру імпічменту.

Про це повідомляє CNN.

5 листопада президент Парагваю Сантьяго Пенья оголосив про відставку на тлі кризи, спричиненої закриттям банку Ueno. Через проблеми з платоспроможністю фінансової установи мільйони клієнтів втратили доступ до своїх заощаджень.

Реклама

Реклама

Генеральний прокурор Еміліано Ролон Фернандес розпорядився відкрити три кримінальні справи, пов’язані з банківською кризою. Розслідування стосуються нагляду за Ueno, розміщення державних коштів і дій посадовців.

Парламент розпочав процедуру імпічменту

Нижня палата парламенту одноголосно підтримала початок імпічменту Пеньї, звинувативши його у “серйозному та систематичному невиконанні обов’язків”. Ініціаторами виступили 35 депутатів від опозиції та представників керівної партії.

Парламент також розглянув питання про прийняття відставки президента, проте не ухвалив рішення через вихід частини депутатів із зали засідань. Прийняття відставки забезпечило б Пеньї імунітет і спеціальний правовий захист. У разі усунення через імпічмент він не матиме таких гарантій.

Увечері 5 листопада Сенат розпочав розгляд справи про імпічмент, який мав продовжитися наступного дня. Пенья заявив, що братиме участь у процесі та захищатиметься за допомогою доказів і аргументів.

Як крах банку спричинив кризу

Банк Ueno, з яким був пов’язаний президент, за його правління отримував мільйони доларів від державних установ, зокрема Інституту соціального забезпечення, що управляє пенсійними коштами працівників.

Центральний банк Парагваю встановив, що показник платоспроможності Ueno впав нижче 50% від необхідного мінімуму. Регулятор також виявив порушення обмежень на кредитування пов’язаних компаній.

Банк обслуговував 2,9 мільйона клієнтів за населення країни 6,1 мільйона. Заморожування коштів спричинило черги біля банків і вуличні протести.

Центробанк оголосив про початок поетапних гарантійних виплат окремим клієнтам Ueno.

“Я ухвалив рішення подати заяву про відставку з посади президента Республіки. Роблю це, керуючись стабільністю нашої країни, соціальним миром і необхідністю збереження наших державних інституцій”, — заявив Пенья.

Реакція США

Сантьяго Пенья очолив Парагвай у серпні 2023 року у віці 44 років. Раніше він був міністром фінансів і директором Центрального банку.

Президент Парагваю є близьким союзником адміністрації Дональда Трампа та підтримує її політику щодо імміграції та безпеки.

Після оголошення про відставку Держдепартамент США заявив, що відносини між країнами залишаються міцними, а Вашингтон розраховує на продовження співпраці.