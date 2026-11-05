Західні області можуть залучити до відновлення енергетики після атак РФ — Корецький

Цієї зими західні регіони України можуть знову залучити до ліквідації наслідків російських атак у Києві та прифронтових областях. Йдеться, зокрема, про направлення додаткових аварійних бригад енергетиків.

Про це повідомив Сергій Корецький за підсумками зустрічі з представниками місцевих громад на Львівщині.

За його словами, ключовим питанням залишається проходження опалювального сезону.

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Корецький заявив, що Росія щодня запускає 300-400 дронів по об’єктах критичної інфраструктури, а також застосовує ракети, зокрема балістичні.

Наразі основні удари припадають на прифронтові та центральні регіони, а також Київ, однак загроза для західної частини України також зберігається.

Тому, за його словами, необхідно продовжувати захист критичної інфраструктури та забезпечувати резервне живлення насамперед для систем електро-, тепло- та водопостачання.

“Ймовірно, цієї зими будемо знову звертатися до західних регіонів по практичну допомогу, зокрема щодо залучення додаткових аварійних бригад енергетиків для ліквідації наслідків російських атак у Києві та прифронтових областях”, — зазначив Корецький.

Відновили раніше призупинені видатки

Під час зустрічі також обговорили фінансовий стан регіонів.

За словами Корецького, фінансування всіх раніше призупинених видатків уже відновлено, а затримок із платежами наразі немає.

Він пояснив, що призупинення фінансування було вимушеним кроком через складну ситуацію з державними фінансами.

Окремо учасники зустрічі обговорили податкові надходження до місцевих бюджетів, фінансування з фонду регіонального розвитку, різницю в тарифах та підтримку бізнесу.

Пропозиції громад врахують у бюджеті на 2027 рік

Питання та пропозиції, озвучені представниками громад, планують врахувати під час доопрацювання проєкту державного бюджету на 2027 рік.

За словами Корецького, зараз разом із народними депутатами опрацьовуються бюджетні висновки після першого читання.

“Уряд готовий швидко ухвалювати рішення, які потрібні громадам”, — наголосив він.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що уряд запровадив додаткові виплати по 30 тисяч гривень на місяць для енергетиків, комунальників і залізничників, які відновлюють критичну інфраструктуру після російських атак.