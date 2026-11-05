Меланію Трамп нагородили орденом княгині Ольги І ступеня

Першій леді США Меланії Трамп вручили орден княгині Ольги І ступеня. Державну нагороду вона отримала за внесок у гуманітарну допомогу українцям та сприяння евакуації цивільних із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, нагороду він вручив Меланії Трамп у Білому домі під час пресконференції за підсумками гуманітарної місії в Олешках.

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Орден першій леді США присвоїв президент України Володимир Зеленський “за вагомий особистий внесок у надання гуманітарної допомоги громадянам України, сприяння заходам, спрямованим на порятунок та евакуацію цивільного населення з тимчасово окупованих територій України”.

Лубінець зазначив, що завдяки особистій залученості Меланії Трамп та її сприянню вдалося реалізувати гуманітарну місію з допомоги українцям в Олешках.

За його словами, йшлося про людей, які тривалий час перебували у критичних умовах без води, їжі та медикаментів.

Допомога у поверненні українських дітей

Лубінець також повідомив, що Меланія Трамп із жовтня 2025 року підтримує ініціативи з повернення українських дітей із тимчасово окупованих територій та Росії.

За його словами, завдяки її особистій залученості вдалося повернути в Україну 30 дітей.

Серед них були вихованці Херсонського будинку дитини, а також неповнолітні, яких уже помістили до російських інтернатів.

“Повернення цих дітей стало можливим завдяки наполегливій роботі, міжнародній підтримці та особистій залученості Меланії Трамп”, — зазначив омбудсмен.

Він підкреслив, що орден княгині Ольги І ступеня є найвищим ступенем цієї нагороди та став визнанням особистого внеску першої леді США у допомогу українцям.