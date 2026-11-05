У російському полоні загинув щонайменше 241 українець — Офіс генпрокурора

У кримінальних провадженнях Офісу генерального прокурора встановлено 241 випадок загибелі українців у російському полоні. Серед загиблих — 230 військовополонених та 11 цивільних осіб.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Йдеться про 23 кримінальні провадження, відкриті від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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В ОГП наголосили, що ці дані охоплюють лише факти загибелі, підтверджені під час розслідувань під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора.

До цієї статистики не входять відомості з проваджень, процесуальне керівництво в яких здійснюють прокурори обласних прокуратур.

Розслідують катування та ненадання медичної допомоги

Правоохоронці встановлюють причини та обставини смерті українців, яких утримували на території Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, розслідуються можливі випадки катувань, жорстокого поводження, ненадання необхідної медичної допомоги та інших порушень законів і звичаїв війни.

Окремо слідчі встановлюють обставини атак на місця утримання полонених та випадків загибелі людей під час транспортування.

У кожному випадку правоохоронці з’ясовують обставини смерті, умови утримання та осіб, які можуть бути причетними до воєнних злочинів.

Дев’ятьом особам повідомили про підозру

За результатами розслідувань дев’ятьом особам уже повідомили про підозру.

Обвинувальні акти щодо трьох осіб направлено до суду, одну людину вже засуджено.

Кримінальні провадження розслідують за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора.

Досудові розслідування тривають. Правоохоронці продовжують встановлювати обставини загибелі українців у російському полоні та ідентифікувати можливих причетних до воєнних злочинів.