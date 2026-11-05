“Трамп його обожнює”: хто може отримати одну з найвищих посад у США після поразки республіканців

Після провалу республіканців на проміжних виборах у США в оточенні президента Дональда Трампа обговорюють можливі кадрові перестановки, серед кандидатів на підвищення називають посла США в Індії Сергіо Гора. За даними джерел, він може претендувати на посаду держсекретаря замість Марко Рубіо або очолити апарат Білого дому, хоча сам дипломат категорично заперечує такі плани.

Про це пише The Washington Sun.

Сергіо Гор, колишній високопосадовець Білого дому та близький соратник Дональда Трампа, розглядається як один із можливих кандидатів на підвищення після проміжних виборів.

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За словами джерел, у команді президента обговорюють його кандидатуру на посаду керівника апарату Білого дому, яку нині обіймає Сьюзі Вайлз, або державного секретаря замість Марко Рубіо. Також серед можливих варіантів називають посаду заступника держсекретаря замість Крістофера Ландау.

Водночас ані Рубіо, ані Вайлз публічно не заявляли про намір залишити свої посади. Частина представників Держдепартаменту та республіканських кіл припускає, що Рубіо може піти з уряду для підготовки до президентських виборів 2028 або 2032 року.

Сам Гор категорично заперечив інформацію про можливе підвищення.

“Ця історія — повна й абсолютна нісенітниця”, — заявив він виданню.

Дипломат назвав Рубіо незамінним державним секретарем і близьким другом, наголосивши, що не зацікавлений у жодній іншій посаді.

У Держдепартаменті та Білому домі також назвали повідомлення вигадками анонімних джерел.

Водночас співрозмовники видання наголошують на особливих відносинах Гора з президентом.

“Трамп його обожнює. Він був тим єдиним хлопцем у важкі роки, який приносив йому угоди, а не приходив щось просити”, — розповів радник президента.

Гор має прямий доступ до Трампа та дедалі частіше бере участь у дипломатичних зустрічах високого рівня. Крім посади посла в Індії, він є спеціальним представником США у Південній та Центральній Азії.

Сергіо Гор народився в Узбекистані, коли той входив до складу Радянського Союзу. У листопаді 2025 року він очолив американське посольство в Індії, а раніше керував кадровим управлінням Білого дому, де відповідав за перевірку та призначення тисяч посадовців.

Його вплив поширюється далеко за межі Індії. Гор брав участь у зустрічах із міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, супроводжував Рубіо під час міжнародних поїздок та відігравав важливу роль у його візиті до Узбекистану.

Водночас можливе призначення Гора на посаду, яка потребує затвердження Сенатом, може зіткнутися з труднощами. Раніше всі демократи проголосували проти його кандидатури на посаду посла.

Конгресмен-демократ Грегорі Мікс уже заявив про намір перевірити рішення Гора щодо скасування будівництва нового комплексу американського посольства в Делі вартістю 850 млн доларів.

За даними видання, попри обговорення можливих кадрових змін, остаточних рішень щодо майбутнього Гора або чинного керівництва Держдепартаменту та Білого дому немає.