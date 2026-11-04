Чому виборці Трампа проголосували за демократів: Венс назвав чотири причини

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що головною причиною поразки республіканців на проміжних виборах стала війна. За його словами, значна частина виборців, які підтримали Дональда Трампа та самого Венса у 2024 році, цього разу проголосувала за демократів.

Про це Венс написав у X.

За словами віцепрезидента, перед виборами команда республіканців уважно стежила за явкою і спочатку мала підстави для оптимізму: їхні виборці активно приходили на дільниці.

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Однак проблема, як з’ясувалося, полягала не в явці.

“Наші виборці прийшли. Але багато людей, які голосували за Трампа/Венса у 2024 році, проголосували за демократів у 2026-му”, — заявив Венс.

Він навів приклад Флориди, де, за його словами, серед виборців республіканців було на дев’ять процентних пунктів більше, ніж демократів, що лише трохи гірше за показники 2024 року.

Чотири причини, через які виборці пішли до демократів

Венс розповів, що один із соціологів, який точно спрогнозував результат виборів, опитав колишніх прихильників Трампа про те, що могло б повернути їх до республіканців.

За словами віцепрезидента, майже всі відповіді зводилися до чотирьох пунктів:

завершити війну; зосередитися на вартості життя та інфляції; повернутися до принципу “Америка понад усе”; змінити відносини США з Ізраїлем.

“Наші виборці прийшли. І саме через ці чотири причини багато хто з них проголосував за демократів”, — написав Венс.

Він також підтримав заклики до дипломатичного врегулювання конфлікту та заявив, що ці аргументи виявилися політично обґрунтованими.

“Причина, чому ми програли, — війна”

Венс прогнозує, що після виборів усередині Республіканської партії розпочнуться суперечки щодо причин поразки.

Він визнав, що економічна комунікація партії могла бути недостатньо переконливою, однак назвав головну причину результату очевидною.

“Причина, чому ми програли, — війна. Сам президент сказав про це минулої ночі”, — заявив Венс.

Він додав, що політики можуть сперечатися, чи була участь у війні виправданою навіть ціною втрати Сенату на наступні роки, але, на його думку, дискусія про майбутнє республіканців має починатися саме з цього.

Венс також закликав незадоволених результатами виборців спрямувати своє невдоволення на підтримку республіканських кандидатів, які поділяють їхні погляди.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що перемога демократів на проміжних виборах дала їм контроль над обома палатами Конгресу США. Reuters зазначав, що це може посилити можливості для просування нової допомоги Україні та спроб повернути частину санкцій проти Росії, однак швидких змін у політиці адміністрації Дональда Трампа щодо переговорів із Москвою не очікується.