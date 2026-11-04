НАБУ розкрило деталі сьогоднішніх обшуків у СБУ та Нацполіції: силовиків підозрюють у “кришуванні” незаконного бізнесу

НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яка систематично надавала неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів. За даними слідства, в обмін на це учасники отримували можливість безперешкодно вести шахрайські та інші незаконні бізнеси.

Про це повідомило НАБУ.

Операція отримала назву “Карфаген”. За даними бюро, організатором був раніше неодноразово засуджений чоловік, який залучив до діяльності чинних високопосадовців СБУ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального середовища.

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Під прикриттям правоохоронців, як стверджує НАБУ, учасники організації забезпечували роботу шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та іноземців.

Також йдеться про продаж наркотичних засобів, незаконне виробництво контрафактних цигарок та підробленої іноземної валюти.

Крім того, учасники організації, за даними слідства, організовували сплановані напади, викрадення людей та завдання тілесних ушкоджень в інтересах угруповання.

До складу злочинної організації входили щонайменше 12 осіб.

Деталі операції НАБУ і САП оприлюднили у відео:

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що 4 листопада детективи НАБУ та прокурори САП проводили обшуки у співробітників СБУ та Національної поліції. Обидва відомства підтвердили слідчі дії та заявили про сприяння розслідуванню.

У Нацполіції повідомили, що співробітників, щодо яких проводили процесуальні заходи, відсторонили від виконання службових обов’язків на час службового розслідування. СБУ також заявила, що обшуки проводилися в межах низки кримінальних проваджень на підставі судових ухвал.

НАБУ водночас заявляло, що один із високопосадовців СБУ погрожував детективам застосуванням вогнепальної зброї та перешкоджав проведенню санкціонованого обшуку.