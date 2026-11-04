Аварійні відключення скасували майже по всій Україні: найскладніша ситуація у Києві та на Харківщині

У більшості регіонів України, зокрема в Києві, скасували аварійні відключення електроенергії та повернулися до графіків погодинних обмежень. Водночас через наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації, а в Харківській області аварійні відключення продовжують діяти.

Про це повідомили в “Укренерго” та Міністерстві енергетики України.

За даними Укренерго, завдяки цілодобовій роботі енергетиків протягом ночі вдалося частково стабілізувати енергосистему після масштабних російських атак. Це дозволило скасувати аварійні відключення в більшості областей.

Реклама

Реклама

Водночас найскладніша ситуація зберігається у Києві та Київській області. У Міненерго повідомили про серйозні пошкодження енергетичного обладнання у столичному регіоні. Оператори систем розподілу застосовують мережеві обмеження, ремонтні бригади працюють цілодобово.

Аварійні відключення наразі діють лише у Харківській області. Причинами стали пошкодження обладнання внаслідок попередніх атак і зниження напруги у високовольтній мережі. Повернення до погодинних графіків відбудеться після стабілізації ситуації.

Крім того, через масштабні та системні удари РФ по об’єктах генерації та підстанціях українські атомні електростанції вимушено знизили потужність. У Міненерго пояснили, що повернення до номінальних показників відбуватиметься поступово, після відновлення пошкоджених електромереж.

Станом на ранок 4 листопада частина споживачів залишається без електроенергії у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях.

У більшості регіонів діють графіки погодинних відключень, у частині областей — обсягом до чотирьох черг. Для промислових підприємств застосовують графіки обмеження потужності.