Високопосадовець СБУ погрожує детективам зброєю та перешкоджає обшуку, — НАБУ

У Національному антикорупційному бюро заявили, що один із високопосадовців СБУ погрожує детективам застосуванням вогнепальної зброї та не допускає їх до проведення обшуку. На місце слідчих дій також прибули спецпризначенці СБУ.

Про це повідомили в НАБУ.

За інформацією бюро, детективи проводять законні слідчі дії на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду. Однак високопосадовець СБУ перешкоджає їхньому доступу до місця проведення обшуку.

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У НАБУ назвали такі дії неприпустимими та наголосили, що вони перешкоджають виконанню законних процесуальних обов’язків детективів. У бюро пообіцяли повідомити подробиці згодом.

За даними джерел “Української правди” у правоохоронних органах, йдеться про генерала СБУ Сергія Дуку.