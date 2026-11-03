У Нацгвардії пояснили, що сталося з 14-річним підлітком у Петропавлівській Борщагівці

14-річний підліток під час подій у Петропавлівській Борщагівці впав із дерева на територію об’єкта Національної гвардії. Військові забрали його до будівлі, надали медичну допомогу, а згодом відпустили.

Про це розповів командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

За його словами, хлопець сидів на дереві, після чого впав на територію об’єкта. У цей момент у двір летіло каміння, тому військові забрали підлітка до будівлі, щоб убезпечити його.

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Півненко зазначив, що 14-річному хлопцю надали медичну допомогу. За його словами, після розмови його відпустили.

Командувач також пояснив, чому підліток міг виглядати наляканим. Він зазначив, що після падіння хлопець опинився серед військових, що саме по собі могло його налякати.

Окремо Півненко звернув увагу на вік учасника подій і заявив, що участь 14-річних дітей у подібних заходах увечері також викликає питання до батьків щодо контролю за неповнолітніми.

Він наголосив, що ситуацію не замовчували, а військові були готові відкрито спілкуватися з громадськістю щодо того, що сталося.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Кирило Буданов розповів про обставини подій у Петропавлівській Борщагівці. За його словами, біля будівлі зібралися близько 500 людей, а правоохоронці перевіряють версію про навмисну провокацію.

Буданов також заявляв, що в будівлі перебував 14-річний підліток, якому після падіння з дерева надали медичну допомогу, після чого його забрала сестра. За його словами, обставини інциденту перевіряють правоохоронні органи.

Також “Головне в Україні” повідомляло, що жінку, яка першою повідомила про нібито утримання військовослужбовців у будівлі в Петропавлівській Борщагівці, внесли до бази “Миротворець”.

Йшлося про жінку, яка приїхала до будинку на автомобілі швидкої допомоги та заявила про можливі порушення щодо військових. Згодом саме навколо цієї заяви почали поширюватися повідомлення про події у будівлі.

Скандал із НГУ у Петропавлівській Борщагівці: що відомо

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці Київської області сталися сутички біля будівлі, яку використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Нацгвардії. Конфлікт розпочався після поширення повідомлень про нібито незаконне утримання військових. Біля будівлі зібрався натовп, під час сутичок пролунали постріли, було пошкоджено службові автомобілі поліції.

3 листопада ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Слідчі перевіряють умови перебування військовослужбовців у будівлі, повідомлення про можливе застосування до них примусу та законність дій усіх учасників конфлікту.

3 листопада керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що сутички у Петропавлівській Борщагівці відбулися не без стороннього впливу. За його словами, конкретних осіб та ініціаторів подій встановлять і покарають, а відповідні висновки зроблять і всередині силових структур.