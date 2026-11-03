Виготовлення антен на замовлення в EFPV

Інколи частота обладнання, спосіб монтажу або вимоги до нього нестандартні. Тоді не завжди є можливість знайти відповідну антену. Але завдяки допомозі компанії EFPV можна замовити виготовлення під власні потреби. Спеціалісти займаються розвитком власного напрямку розробки і виробляють радіочастотне обладнання за параметрами замовника. В результаті вдається створити конфігурацію виробу, яка підходить під вимоги проєкту. Для цього потрібно описати завдання та надати його фахівцям. Також є можливість проконсультуватися для прийняття технічного рішення.

Антени власного виробництва

Каталог EFPV містить різні за конструкцією антени, наприклад: дипольні, Ягі, Clover/Конюшина, Helical, логоперіодичні тощо. Ви можете зробити індивідуальне замовлення нетипового товару. Магазин зокрема замінює окремі характеристики виробу або створює рішення, яке підходить під конкретне завдання. Якщо звичайний діапазон, кабель чи тип кріплення не відповідають обладнанню, яке вже є, то виходом із ситуації буде саме індивідуальне замовлення.

Серед послуг магазину: узгодження робочої частоти, яка залежить від конструкції, починаючи від сотень мегагерців до кількох гігагерців. Доступний вибір типу антени, особливостей її конструкції та характеристик, які впливають на її монтаж і підключення. Якщо це спрямована модель, наприклад Ягі та Helical, то важливо підібрати відповідне підсилення та відмінності випромінювальної конструкції.

Індивідуальне виконання

Щоб оформити замовлення, складіть технічне завдання. Важливо надати таку інформацію:

обладнання чи завдання, для яких необхідна антена;

тип виробу;

робоча частота або діапазон;

потрібне підсилення;

поляризація;

довжина кабелю;

тип конектора;

кількість товарів.

Також можна підібрати характеристики корпусу, захисту, кріплень, габаритів, кількості елементів чи секцій, інші конструктивні параметри.

Для антени Clover є можливість змінити геометрію пелюсток. Для Helical — кількість витків. Для Ягі — кількість директорів. Для рупорної антени — форму деталей. Для логоперіодичних моделей — робочий діапазон та кількість секцій. На замовлення є кабелі різної довжини, наприклад короткі, які потрібні для компактної установки, або довгі — до кількох метрів.

Конектори бувають таких типів — SMA, RP-SMA, MMCX, U.FL та N-Type. Поляризація, яка є на вибір: RHCP, LHCP, лінійна або кругова. Також враховується сумісність з рештою системи.

Фахівцям необхідно знати вихідні дані. Далі відбувається оцінка можливості виготовлення бажаної моделі та допомога з узгодженням технічного рішення. Коли всі параметри, кількість елементів, вартість та терміни погоджені, то починається робота над замовленням.

Завдяки такому підходу вдається з самого початку перевірити важливі деталі: сумісність антени за частотою, кабелем, роз’ємом і способом встановлення.

Умови виготовлення

Для мінімального замовлення потрібно 3–5 одиниць товару. Але на точну кількість впливає вибраний виріб та особливості виробництва. Приблизний строк виконання — від 3 до 10 днів. Це залежить від того, наскільки складною є конструкція та скільки потрібно виробів.

Щоб дізнатися повну вартість замовлення та конкретні терміни, необхідно уточнити зі спеціалістами бажані характеристики та кількість товарів. Консультація та розрахунок характеристик виконуються безкоштовно.

Кожна партія обладнання перевіряється за допомогою вимірювальної техніки, наприклад аналізатором ланцюгів, для контролю підсилення та КСХ.

На сайті EFPV є контакти компанії, які дозволяють дізнатися про всі деталі. Опишіть свою задачу та відправте спеціалістам.