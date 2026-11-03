У Львові під час концерту раптово померла відома співачка

У Львові 2 листопада під час концерту раптово померла 60-річна солістка гурту “Крайня хата” Іванна Ткачик. Медики близько пів години проводили реанімаційні заходи, однак врятувати артистку не вдалося.

Про смерть співачки повідомив саксофоніст Олег Баланко, на концерті якого сталася трагедія.

За його словами, Іванна Ткачик раптово померла у кріслі концертної зали Будинку офіцерів.

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До приїзду швидкої очевидці намагалися реанімувати співачку. Після прибуття медиків реанімаційні заходи тривали ще близько пів години, однак відновити життєві функції не вдалося.

За інформацією Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, артистка мала аритмію серця та приймала відповідні препарати.

У Львівській національній філармонії повідомили, що Іванна Ткачик понад 35 років працювала в колективі. Вона була адміністраторкою філармонії та солісткою гурту “Крайня хата”.

“Її турботу відчував і цінував кожен із нас. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким пані Іванни”, — йдеться у повідомленні філармонії.

Інформацію про прощання з Іванною Ткачик у філармонії пообіцяли повідомити додатково.