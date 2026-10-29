Помер Патрік Стюарт — зірка “Зоряного шляху” та “Людей Ікс”

Британський актор Патрік Стюарт, відомий ролями капітана Жана-Люка Пікара у “Зоряному шляху” та професора Чарльза Ксав’єра у фільмах “Люди Ікс”, помер у віці 86 років. Останнім часом він мав серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це пише Associated Press.

За інформацією представниці актора Келлі Буш Новак, Патрік Стюарт помер у середу, 28 жовтня, в Лос-Анджелесі після нетривалої боротьби з хворобою Альцгеймера та деменцією з тільцями Леві.

Реклама

Реклама

Найбільшу популярність акторові принесли ролі капітана Жана-Люка Пікара в серіалі та фільмах “Зоряний шлях: Наступне покоління”, а також професора Чарльза Ксав’єра у франшизі “Люди Ікс”.

Значну частину своєї кар’єри Стюарт присвятив театру. Актор із класичною театральною підготовкою виконував численні ролі у постановках за творами Вільяма Шекспіра, зокрема грав Клавдія та Макбета.

Він також часто виступав із моноспектаклем за повістю Чарльза Дікенса “Різдвяна пісня”.

Разом зі своїм другом, актором Ієном Маккелленом, Стюарт грав у виставах “Нічия земля” Гарольда Пінтера та “Чекаючи на Ґодо” Семюела Беккета, які ставили у лондонському Вест-Енді та на Бродвеї.