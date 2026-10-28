Померла зірка серіалів “Кейт і Еллі” та “Форс-мажори” Сьюзан Сент-Джеймс

Американська акторка Сьюзан Сент-Джеймс, відома за серіалами “Кейт і Еллі”, “Макміллан і дружина” та “Форс-мажори”, померла у віці 80 років. Лауреатка премії “Еммі” пішла з життя 26 жовтня після того, як у неї діагностували рак підшлункової залози.

Про це пише Associated Press.

Акторка народилася 14 серпня 1946 року в Лос-Анджелесі. У 20 років вона уклала семирічний контракт із Universal Studios, а вже у 1969 році здобула премію “Еммі” за роль Пеггі Максвелл у серіалі “Назва гри”.

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Широку популярність Сент-Джеймс принесла роль Саллі Макміллан у детективному серіалі “Макміллан і дружина”, де вона знімалася разом із Роком Гадсоном у 1971–1976 роках. За цю роботу акторка отримала три номінації на “Еммі”.

У 1984–1989 роках вона виконувала одну з головних ролей у ситкомі “Кейт і Еллі”, який приніс їй ще дві номінації на престижну телевізійну нагороду.

Серед інших робіт акторки — фільми “Кохання з першого укусу”, “Як перемогти дорожнечу життя”, “Копія під копірку”, а також серіали “Шоу Дрю Кері”, “Закон і порядок: Спеціальний корпус” та “Форс-мажори”.

Після завершення серіалу “Кейт і Еллі” Сент-Джеймс переважно відійшла від акторської кар’єри, зосередившись на вихованні дітей. Вона також багато років підтримувала Спеціальну Олімпіаду, працюючи волонтеркою та входячи до ради директорів організації.

У Сьюзан Сент-Джеймс залишилися чоловік Дік Еберсол і четверо дітей.