        Суспільство

        П’ята доба без світла: Конотоп знеструмлений після удару РФ по об’єкту енергетики

        Галина Шподарева
        28 Жовтня 2026 17:21
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        Конотоп п'яту добу без електрики / Фото: Соцмережі
        Конотоп п'яту добу без електрики / Фото: Соцмережі

        Місто Конотоп Сумської області п’яту добу залишається без електропостачання після російської атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури. Уряд доручив терміново відновити подачу світла та забезпечити місто дизельним пальним для роботи котельні й водоканалу.

        Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

        Критична інфраструктура Конотопа працює на резервних джерелах живлення. Для підтримки мешканців у місті розгорнули пункти незламності.

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        “Доручив Міненерго разом з Укренерго терміново розібратися в ситуації та якнайшвидше відновити електропостачання в місті”, — зазначив Корецький.

        За словами прем’єр-міністра, уряд уже сьогодні забезпечить Конотоп необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення.

        Пальне потрібне для забезпечення роботи міської котельні та водоканалу.


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