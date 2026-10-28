Двоє саперів ДСНС загинули під час розмінування на Сумщині

У Шосткинському районі Сумської області під час гуманітарного розмінування здетонував російський боєприпас, унаслідок чого загинули двоє співробітників ДСНС. Один сапер загинув на місці, інший помер в лікарні.

Про це повідомили в ДСНС України.

Загинули співробітники Мобільного рятувального центру швидкого реагування “Суми” ДСНС України — начальник групи механізованого розмінування майор служби цивільного захисту Олександр Ковальчук та сапер-оператор майстер-сержант служби цивільного захисту Денис Сидорич.

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Російський боєприпас здетонував під час роботи піротехнічного розрахунку в Шосткинському районі. Один із рятувальників загинув одразу, другого доправили до лікарні у критичному стані, де він помер.

Олександру Ковальчуку було 32 роки. Він понад 15 років служив у ДСНС, пройшовши шлях від курсанта факультету цивільного захисту до начальника групи механізованого розмінування. У нього залишилися дружина, чотирирічний син і батьки.

Денису Сидоричу було 39 років. Він долучився до ДСНС у 2022 році, після початку повномасштабного російського вторгнення, та працював сапером-оператором. У нього залишилися дружина, восьмирічний син і батьки.