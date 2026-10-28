Україна отримала понад $400 млн від Японії та Світового банку на медицину

Україна залучила ще $404,5 млн від Японії та Світового банку в межах проєкту THRIVE для розвитку системи охорони здоров’я. Кошти вже надійшли до державного бюджету.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Із загальної суми $304,5 млн Україна отримала завдяки фінансовій підтримці уряду Японії. Ще $100 млн залучено у формі кредиту від Міжнародної асоціації розвитку.

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Проєкт THRIVE спрямований на підвищення ефективності Програми медичних гарантій, а також покращення якості та доступності медичних послуг.

За словами Корецького, загалом Україна вже отримала $701,7 млн у межах цього проєкту.

Прем’єр подякував уряду Японії та Світовому банку за підтримку України й внесок у розвиток системи охорони здоров’я.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Нідерланди оголосили про виділення Україні €1,2 млрд невійськової допомоги на наступні три роки. Кошти планують спрямувати, зокрема, на відновлення енергетичної інфраструктури, підтримку української промисловості та участь нідерландського бізнесу у відбудові України.

