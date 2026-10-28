        Економіка

        Верховна Рада підтримала бюджет України на 2027 рік у першому читанні

        Вадим Вакаренко
        28 Жовтня 2026 12:35
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        Пленарне засідання Верховної Ради України, 28 жовтня 2026 року / Скриншот із трансляції телеканалу "Рада"
        Пленарне засідання Верховної Ради України, 28 жовтня 2026 року / Скриншот із трансляції телеканалу "Рада"

        Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету України на 2027 рік у першому читанні. Уряд тепер має опрацювати бюджетні висновки парламенту та підготувати документ до другого читання.

        Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

        За його словами, проєкт бюджету враховує умови повномасштабної війни та ключові потреби держави на наступний рік.

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        Серед основних пріоритетів Корецький назвав фінансування безпеки й оборони, збереження фінансової стійкості держави та виконання соціальних зобов’язань.

        “Уряд опрацює Бюджетні висновки Парламенту та підготує проєкт до другого читання”, — заявив прем’єр.

        Бюджетні висновки містять пропозиції Верховної Ради, які Кабінет Міністрів має врахувати або розглянути під час доопрацювання проєкту держбюджету. Серед них — збільшення фінансування окремих оборонних і соціальних напрямів.


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