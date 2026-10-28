Верховна Рада підтримала бюджет України на 2027 рік у першому читанні

Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету України на 2027 рік у першому читанні. Уряд тепер має опрацювати бюджетні висновки парламенту та підготувати документ до другого читання.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, проєкт бюджету враховує умови повномасштабної війни та ключові потреби держави на наступний рік.

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Серед основних пріоритетів Корецький назвав фінансування безпеки й оборони, збереження фінансової стійкості держави та виконання соціальних зобов’язань.

“Уряд опрацює Бюджетні висновки Парламенту та підготує проєкт до другого читання”, — заявив прем’єр.

Бюджетні висновки містять пропозиції Верховної Ради, які Кабінет Міністрів має врахувати або розглянути під час доопрацювання проєкту держбюджету. Серед них — збільшення фінансування окремих оборонних і соціальних напрямів.