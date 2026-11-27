Уряд спрямував 495,8 млн гривень на закупівлю мобільних укриттів для пунктів пропуску через державний кордон. Закупівлі проводять у п’яти областях України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

“Росія системно атакує прикордонну інфраструктуру, через яку щодня рухаються люди й транспорт”,— йдеться в повідомленні.

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Мобільні укриття дозволять захистити під час атак як тих, хто перетинає кордон, так і працівників пунктів пропуску.

Закупівлі здійснюють обласні служби відновлення в Одеській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях.

На серпні та вересні 2026 року Росія здійснила серію атак на пункти пропуску на кордоні України з Молдовою та Румунією. Пошкоджень зазнала інфраструктура пунктів пропуску “Табаки”, “Виноградівка”, “Орлівка” та “Старокозаче”. У вересні російська атака також зачепила залізничний пункт пропуску “Ягодин” на кордоні з Польщею.