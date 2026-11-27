Хакери зламали Cloud One — одну з найбільших хмарних платформ американських військових. Під загрозою могли опинитися конфіденційні тактичні, кадрові та логістичні дані ВПС США.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Злам виявили протягом останнього місяця під час модернізації системи. Це призвело до перебоїв у роботі платформи. Особу хакерів, масштаби проникнення та факт можливого викрадення даних агентству встановити не вдалося.

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Cloud One почали створювати у 2017 році на базі ресурсів Microsoft, Amazon, Oracle та Alphabet. Платформа забезпечує роботу десятків застосунків, зокрема для управління кадровими даними, виплатами, логістикою та технічним обслуговуванням.

На платформі також працюють системи, які об’єднують дані радарів протиповітряної оборони Північної Америки та відстежують запаси авіабомб і ракет на понад 200 об’єктах ВПС США по всьому світу.

Після виявлення зламу призупинили перенесення адміністративних застосунків до Cloud One, заблокували оновлення вже наявного програмного забезпечення, а деяких користувачів позбавили прав адміністратора.

За словами одного з джерел, хакери використали вразливість програмного забезпечення для проникнення в систему управління платформою.

До оцінки завданих збитків залучили Кіберкомандування США. У ВПС відмовилися коментувати стан безпеки конкретних систем.

Американські державні установи вже зіткнулися з наслідками щонайменше шести інших нещодавно оприлюднених кіберінцидентів, зокрема у ФБР, Пентагоні, Міністерстві внутрішньої безпеки, розвідувальних службах та Міністерстві фінансів.