Служба безпеки України та Національна поліція заблокували п’ять схем ухилення від мобілізації та військової служби у чотирьох регіонах України. Правоохоронці затримали сімох імовірних організаторів оборудок.

Про це 27 листопада повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, фігуранти за гроші допомагали військовозобов’язаним отримувати підроблені медичні документи, а також організовували незаконне переправлення за кордон.

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У Миколаєві військова контррозвідка СБУ затримала матроса батальйону резерву Військово-Морських сил ЗСУ та його спільника. За даними слідства, вони за гроші сприяли переведенню військовослужбовців із бойових підрозділів на тилові посади, залучаючи до схеми лікарів.

У Дніпрі затримали керівника автошколи, який за 12 тисяч доларів обіцяв військовозобов’язаним оформити фіктивну інвалідність для виїзду за кордон. До незаконної діяльності він, за даними СБУ, залучив кількох лікарів.

Також на Дніпропетровщині затримали підприємця з Кам’янського, який за 10 тисяч євро пропонував незаконне переправлення до Євросоюзу. Раніше його вже двічі притягували до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

У Запоріжжі викрили працівника водоканалу та його безробітного спільника. За даними слідства, вони пропонували військовозобов’язаним оформити фіктивну інвалідність за 13 тисяч доларів.

На Закарпатті співробітники СБУ затримали чоловіка, який за 8 тисяч євро пропонував незаконне переправлення військовозобов’язаних до Євросоюзу. Його затримали під час отримання грошей.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, медичні документи, печатки закладів охорони здоров’я та чорнові записи.

Затриманим повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон та зловживання впливом.

Фігурантам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.