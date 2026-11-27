Національна прокуратура Польщі 27 листопада оприлюднила висновки міжнародної групи експертів щодо причин Смоленської катастрофи 2010 року. Експерти встановили, що до падіння літака президента Польщі Леха Качинського призвела низка помилок під час заходу на посадку, а не вибух чи технічна несправність.

Про це пише RMF24.

Результати дослідження представив речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак. До складу міжнародної міждисциплінарної групи, сформованої у 2019 році за часів правління партії “Право і справедливість”, увійшли понад 20 експертів.

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Група працювала над висновками протягом п’яти років і представила звіт у серпні 2024 року. Після його вивчення польські прокурори попросили експертів доповнити дослідження та надали 66 додаткових запитань.

У травні 2026 року експерти представили доповнений висновок, який прокуратура визнала повним і зрозумілим.

Новак наголосив, що оприлюднені результати є висновками експертів, а не остаточними висновками прокуратури. Матеріали експертизи враховуватимуть під час подальшого розслідування.

Що стало причиною Смоленської катастрофи

За висновками міжнародної групи експертів, до катастрофи літака Ту-154М 10 квітня 2010 року призвела низка подій під час заходу на посадку на аеродромі Смоленськ-Північний.

Серед основних причин експерти назвали:

нестабільний захід на посадку;

неправильну оцінку фактичної висоти літака;

продовження зниження нижче мінімально допустимої висоти за відсутності умов для безпечної посадки;

запізніле ухвалення рішення про відхід на друге коло.

Серед чинників, які сприяли катастрофі, експерти також назвали дії російських авіадиспетчерів у Смоленську.

Під час заходу на посадку літак надто швидко знижувався у складних метеорологічних умовах. На аеродромі був густий туман, а екіпаж не бачив злітно-посадкової смуги.

Бортова система попередження про небезпечне наближення до землі TAWS неодноразово подавала сигнали про загрозу зіткнення.

Екіпаж запізно розпочав маневр відходу на друге коло. Літак зіткнувся з деревами, втратив частину лівого крила, перекинувся та впав на землю перед злітно-посадковою смугою.

Експерти класифікували катастрофу як авіаційну подію типу CFIT (Controlled Flight Into Terrain) — ненавмисне зіткнення технічно справного літака, який перебуває під контролем екіпажу, із землею або перешкодою.

Експерти виключили версію вибуху

У межах дослідження фахівці проаналізували підготовку та організацію польоту, кваліфікацію і дії екіпажу, технічний стан літака, записи бортових самописців, погодні умови, підготовку російського аеродрому та дії авіадиспетчерів.

Також експерти дослідили пошкодження конструкції літака, травми загиблих та результати фізико-хімічних досліджень, зокрема щодо можливості вибуху.

За результатами експертизи встановлено, що катастрофа не була наслідком технічної несправності літака або вибуху.

Смоленська катастрофа

10 квітня 2010 року внаслідок падіння літака Ту-154М поблизу російського Смоленська загинули всі 96 людей, які перебували на борту, зокрема президент Польщі Лех Качинський, його дружина, члени польської делегації та екіпаж літака.