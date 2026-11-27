У Києві детективи Бюро економічної безпеки ліквідували підпільну тютюнову фабрику, здатну виробляти до 20 тисяч пачок сигарет на місяць. Під час обшуків вилучили продукцію, обладнання та сировину на понад 15 млн грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, група осіб організувала промислове виробництво сигарет без марок акцизного податку під виглядом продукції відомих світових брендів.

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Основну автоматизовану виробничу лінію розмістили у складському приміщенні гаражного кооперативу. Для безперебійної роботи обладнання використовували промислові генератори.

Готову продукцію додатково фасували та зберігали в орендованих приміщеннях столичних багатоповерхівок. Щомісячна вартість виготовлених сигарет могла сягати 1,3 млн грн.

Під час обшуків детективи вилучили:

майже 25 тисяч пачок сигарет різних торговельних марок без акцизного маркування;

230 пачок сигарет із марками акцизного податку;

дев’ять мішків подрібненого тютюну;

два автоматизовані верстати для набивання та пакування сигарет;

91 машинку для скручування тютюну;

4 200 паперових гільз;

чорнові записи та мобільні телефони з доказами організації виробництва та збуту продукції.

За словами виконувача обов’язків керівника територіального управління БЕБ у Київській області Сергія Кушніра, детективи відстежили весь виробничий ланцюжок — від закупівлі сировини до пакування готової продукції.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення підакцизних товарів за попередньою змовою групою осіб.

До операції також залучили співробітників Державної прикордонної служби. Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.