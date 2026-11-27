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Також зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок, загоряння господарської споруди та пошкодження сусідніх приватних будинків.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу пошкоджено кілька багатоквартирних житлових будинків, адміністративні будівлі, споруду комунального підприємства та автомобілі. Виникла пожежа.

У ніч на 27 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Ізюму Харківської області. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей.