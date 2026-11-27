У ніч на 27 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Ізюму Харківської області. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей.
Про це повідомила Ізюмська міська військова адміністрація.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу пошкоджено кілька багатоквартирних житлових будинків, адміністративні будівлі, споруду комунального підприємства та автомобілі. Виникла пожежа.
Також зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок, загоряння господарської споруди та пошкодження сусідніх приватних будинків.
Усім шістьом постраждалим надали необхідну медичну допомогу.
Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.