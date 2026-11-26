Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський очікує відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу до кінця 2026 року. Водночас він попередив, що переговори будуть непростими, зокрема через історичні питання у відносинах із Польщею.

Про це Радослав Сікорський заявив 26 листопада під час засідання Сенату Польщі.

Відповідаючи на запитання сенатора Пйотра Возняка щодо перебігу переговорів про вступ України до ЄС, глава польського МЗС наголосив, що їх відкриття не означає завершення процесу.

Реклама

Реклама

“Це лише представлення Україні умов, які вона має виконати, щоб її інституції могли інтегруватися до Європейського Союзу. Але це також початок процесу, який буде непростим, особливо у сфері транспорту, сільського господарства, для деяких країн — у питаннях національних меншин, а для нас — також в історичних питаннях”, — сказав Сікорський.

Які саме історичні питання порушуватиме Варшава, міністр не уточнив.

“Мені здається, Україна вже розуміє, що цей процес не буде для неї легким. Я їм кажу: слухайте, вступати складно, але мета того варта”, — додав глава польського МЗС.