Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні засудила українську атаку на російський військовий корабель та ще одне судно біля берегів Лівії. Водночас вона заявила, що не пов’язуватиме цей інцидент із фінансовою допомогою Києву.

Про це пише Bloomberg.

“Війна не повинна поширюватися на Середземне море. Ми маємо чітко заявляти про це, як і робили протягом останніх днів у спілкуванні з нашими українськими друзями”, — сказала Мелоні журналістам 26 листопада на полях саміту ЄС у Брюсселі.

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За словами джерел Bloomberg, недільна атака викликала обурення та здивування серед італійських посадовців, зокрема міністра оборони Гвідо Крозетто.

Як зазначає видання, інцидент може дати політичним опонентам Мелоні привід критикувати її підтримку України напередодні парламентських виборів 2027 року. Опитування YouTrend, проведене минулого тижня, засвідчило, що більшість італійців хочуть припинення постачання зброї Україні.

Потенційний конкурент Мелоні, колишній генерал армії та військовий аташе в Москві Роберто Ванначчі, набирає підтримку завдяки закликам до досягнення миру з Росією та посилення боротьби з імміграцією. Партія “Ліга”, яка входить до урядової коаліції Мелоні, також виступає за тісніші відносини з Москвою.

Лівія, яка раніше була італійською колонією, є одним із ключових напрямів діяльності військових та розвідувальних служб Італії. За оцінкою Bloomberg, такі атаки, як недільний удар, унаслідок якого затонув російський корвет у Бенгазі, можуть призвести до подальшої дестабілізації Лівії та збільшення потоку біженців.

“Ми маємо дати Україні можливість захищатися, але також захищати наші кордони та наших громадян”, — заявила Мелоні.

Цього місяця Італія затвердила 13-й пакет військової допомоги Україні, який, імовірно, стане останнім перед парламентськими виборами 2027 року.

Розширення географії українських ударів викликало занепокоєння серед деяких європейських союзників Києва. Президент України Володимир Зеленський підтвердив причетність України до атаки безпілотників на російське вантажне судно під санкціями, яке загорілося в суботу у Фінській затоці.

Український президент назвав удар біля берегів Лівії, під час якого було знищено російський бойовий гелікоптер Ка-27 та уражено суховантаж, який Москва ймовірно використовувала для перевезення зброї, зразковою операцією у відповідь на російську війну.

У понеділок Зеленський визнав, що атака в Балтійському морі викликала “різні реакції” серед деяких європейських партнерів. Президент доручив міністрам і військовим надалі надавати партнерам більше інформації, щоб “не було несподіванок”.