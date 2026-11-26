26 листопада у Дарницькому районі Києва у квартирі багатоповерхівки вибухнув газовий балон. Унаслідок вибуху постраждала одна людина.

Про це повідомили в ДСНС Києва.

Повідомлення про вибух на вулиці Драгоманова надійшло о 15:13. Вибухом зруйновано частину зовнішньої стіни будинку, подальшого горіння не було.

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Причини події встановлюватимуть правоохоронці.

Також сьогодні в Дніпровському районі Києва стався вибух туристичного газового балона у квартирі на п’ятому поверсі дев’ятиповерхівки на вулиці Павла Тичини. Пошкоджено віконні рами та меблі, загиблих і постраждалих немає.