У Дніпропетровській області правоохоронці викрили групу, яка налагодила масштабне виробництво та збут канабісу. Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку оцінюють у майже 50 млн гривень.

Про це повідомили в ДБР.

Серед фігурантів — інспектор однієї з виправних колоній Дніпра, решта — цивільні. За даними слідства, на початку 2026 року учасники групи організували повний цикл нарковиробництва — від вирощування конопель до виготовлення та продажу готової продукції.

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У Криворізькому та Кам’янському районах облаштували три приховані плантації, на кожній з яких вирощували щонайменше 500 рослин. Готовий канабіс продавали оптовими та роздрібними партіями на території області.

Правоохоронці провели 44 обшуки, під час яких вилучили понад 82 кг готового канабісу, 860 рослин конопель, обладнання для вирощування та фасування наркотиків, п’ять одиниць вогнепальної зброї, 24 тис. євро готівкою, автомобілі, телефони та інші речові докази. Під час обшуків один із фігурантів намагався знищити наркотики.

Сімом учасникам групи повідомили про підозру в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів, а також незаконному вирощуванні конопель (ч. 1, 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України). Залежно від ролі у злочинній діяльності підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Трьох підозрюваних взяли під варту з можливістю внесення застави від 2 до 4 млн гривень. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів решті фігурантів. Працівники ДБР встановлюють інших можливих учасників наркобізнесу.