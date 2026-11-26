У Єгипті 25 листопада сталася масштабна пожежа після перекидання автомобіля, який перевозив нафтопродукти. Загинула 31 людина, ще 21 зазнала травм.

Про це повідомляють Міністерство охорони здоров’я Єгипту та Reuters.

Пожежа спалахнула на кільцевій дорозі над тунелем у районі Аль-Варрак провінції Гіза. За попередніми оцінками прокуратури, вогонь охопив 27 транспортних засобів, серед яких автомобілі та мотоцикли.

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До рятувальної операції залучили 39 автомобілів швидкої допомоги.

За словами очевидця Алі Юсефа, деякі люди не встигли вибратися з автомобілів, охоплених вогнем.

Прокуратура розпорядилася провести ДНК-експертизи для встановлення осіб загиблих, яких ще не ідентифікували.

Міністр охорони здоров’я Єгипту Халед Абдель Гаффар висловив співчуття родинам загиблих та перевірив стан постраждалих у лікарнях.

Кільцева дорога, на якій сталася аварія, з’єднує ключові автомагістралі Великого Каїра та проходить через провінції Каїр, Гіза і Кальюбія.

За даними державного статистичного агентства Єгипту CAPMAS, у 2025 році внаслідок дорожньо-транспортних пригод у країні загинули 5829 людей, що на 10,8% більше, ніж роком раніше, коли кількість загиблих становила 5260 осіб.

Серед поширених причин ДТП у Єгипті – перевищення швидкості, недостатній контроль за дотриманням правил дорожнього руху та незадовільний стан доріг.