У ніч на 26 листопада російські війська атакували Україну ракетами та 113 безпілотниками, 87 дронів збила або подавила протиповітряна оборона. Зафіксовано влучання на 20 локаціях.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Росія застосувала ракети “Іскандер-М”, “Циркон”, С-400, ударні безпілотники типу Shahed, “Гербера” та дрони-імітатори типу “Пародія”. Серед запущених безпілотників 76 – реактивні “Шахеди”.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 серед знешкоджених безпілотників – 52 реактивні “Шахеди”. Падіння уламків збитих цілей зафіксовано на шести локаціях.
Атака триває, у повітряному просторі України перебувають ще кілька російських безпілотників.