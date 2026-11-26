У Росії атакували Невинномиську ГРЕС та нафтоперекачувальну станцію в Башкортостані

Кушнер розповів про прогрес у мирних переговорах і перспективи вступу України до НАТО

Атака триває, у повітряному просторі України перебувають ще кілька російських безпілотників.

У ніч на 26 листопада російські війська атакували Україну ракетами та 113 безпілотниками, 87 дронів збила або подавила протиповітряна оборона. Зафіксовано влучання на 20 локаціях.