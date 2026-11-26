За минулу добу, 25 листопада, російська армія втратила 2319 військових. Також Росія втратила чотири літаки та 989 безпілотників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За добу російські війська також втратили:

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п’ять танків;

18 бойових броньованих машин;

24 артилерійські системи;

три РСЗВ;

два засоби ППО;

дев’ять наземних робототехнічних комплексів;

495 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

шість одиниць спеціальної техніки.

Загальні втрати російської армії станом на 26 листопада Генштаб оцінює у близько 1 645 899 військових, 12 512 танків, 25 992 бойові броньовані машини, 52 825 артилерійських систем, 2304 РСЗВ та 1771 засіб ППО.

Також від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 456 літаків, 356 гелікоптерів, 621 002 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5278 крилатих ракет, 36 кораблів і катерів та два підводні човни.