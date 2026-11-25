25 листопада російські війська атакували Златопіль та автомобілі на дорогах Харківської області. Внаслідок ударів загинули троє людей, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Близько 11:30 на автодорозі Дергачі — Золочів, неподалік повороту на село Феськи, під удар потрапив мікроавтобус Volkswagen Crafter. Загинув 42-річний водій. Як раніше повідомляли в Харківській ОВА, мішенню російського БпЛА стала маршрутка, постраждали семеро пасажирів.

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Сьогодні ж на автодорозі між селами Миронівка та Довжик на узбіччі виявили згорілий легковий автомобіль, імовірно, уражений російським безпілотником. Усередині знайшли обгорілі рештки двох людей. За попередніми даними, загиблі — 54-річний чоловік та 51-річна жінка, подружжя із селища Золочів.

Також близько 12:20 по Златополю Лозівського району росіяни завдали удару ракетою “Бандероль”. Пошкоджено приміщення цивільного підприємства та магазин, пошкоджено автомобілі. Поранення дістали чоловіки віком 43 і 60 років.