Протягом 24–25 листопада російські війська кілька разів атакували Житомирську область безпілотниками. Під ударами опинилися цивільне підприємство, автомобільна стоянка та енергооб’єкт. Внаслідок атак одна людина загинула.
Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.
Уранці 25 листопада російські безпілотники атакували цивільне підприємство та автомобільну стоянку в Малинській громаді. Загинув чоловік, його особу наразі встановлюють. Ще п’ятеро людей зазнали травм різного ступеня тяжкості.
Також унаслідок ударів пошкоджено приватні житлові будинки та вантажні автомобілі.
Напередодні, 24 листопада, російські війська атакували об’єкт енергетичної інфраструктури в Житомирському районі. Внаслідок удару 66-річний житель Житомира дістав опіки, постраждалого госпіталізували.