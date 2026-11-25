На Житомирщині російські дрони вдарили по підприємству, автостоянці та енергооб’єкту: є загиблий

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Уранці 25 листопада російські безпілотники атакували цивільне підприємство та автомобільну стоянку в Малинській громаді. Загинув чоловік, його особу наразі встановлюють. Ще п’ятеро людей зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області .

Протягом 24–25 листопада російські війська кілька разів атакували Житомирську область безпілотниками. Під ударами опинилися цивільне підприємство, автомобільна стоянка та енергооб’єкт. Внаслідок атак одна людина загинула.