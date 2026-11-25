Сили оборони України в ніч на 25 листопада уразили Куйбишевський і Сизранський нафтопереробні заводи в Самарській області РФ. За даними Генштабу, на обох підприємствах виникли пожежі, а на Куйбишевському НПЗ зафіксовано пошкодження низки технологічних установок і резервуарів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі заявили, що операцію провели Сили оборони України у взаємодії з повстанським рухом “Черная искра” на території РФ.

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Що пошкоджено на Куйбишевському НПЗ

На Куйбишевському НПЗ у Самарі зафіксували влучання та пожежу.

За даними Генштабу, уражені установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5, установка риформінгу, а також два резервуари.

Куйбишевський НПЗ входить до структури “Роснефти”. Потужність підприємства становить близько 7 млн тонн переробки нафти на рік.

На Сизранському НПЗ виникла масштабна пожежа

На території Сизранського НПЗ після удару виникла масштабна пожежа та піднявся густий дим.

За попередньою інформацією, уражені установка первинної переробки АВТ-6, установки очистки сірки, каталітичного риформінгу, гідроочистки та ізомеризації, а також два резервуари.

Генштаб повідомив і про наслідки попередніх ударів

У Генштабі також заявили, що Новошахтинський НПЗ у Ростовській області, який був уражений 23 листопада, зупинив роботу.

На нафтобазі ТОВ “Флэш Энерджи” в Азові після ураження 16 листопада, за даними Генштабу, знищені два резервуари та пошкоджені ще чотири.

На нафтобазі “Азовская-3” знищені чотири резервуари та пошкоджені ще п’ять.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по об’єктах, які пов’язують із воєнно-економічним потенціалом Росії.