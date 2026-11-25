У Самарській області Росії вночі під час атаки безпілотників сталися пожежі на Сизранському та Куйбишевському нафтопереробних заводах. Обидва підприємства належать “Роснефти”, а губернатор регіону В’ячеслав Федорищев підтвердив атаку та повідомив про пошкодження.

Про пожежі на підприємствах повідомляє ASTRA, яка геолокувала оприлюднені місцевими жителями відео.

У Сизрані очевидці зафіксували масштабну пожежу в районі місцевого НПЗ. За даними OSINT-аналітиків ASTRA, горів саме Сизранський нафтопереробний завод — одне з великих підприємств “Роснефти” в Самарській області.

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Завод має проєктну потужність близько 8,5–8,9 млн тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, суднове паливо, бітум та інші нафтопродукти.

Куйбишевський НПЗ також опинився під атакою

Місцеві жителі Самари повідомляли про вибухи в районі Куйбишевського НПЗ та публікували відео з пожежами й прильотами.

ASTRA після аналізу кадрів підтвердила атаку на Куйбишевський НПЗ, розташований у межах Самари. Підприємство також входить до структури “Роснефти” і вважається одним із найбільших об’єктів нафтової галузі регіону.

Проєктна потужність Куйбишевського НПЗ становить 7 млн тонн нафти на рік. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне пальне, скраплені гази та сірку.

За даними Exilenova+, потужність заводу становить близько 2,6% від загального обсягу нафтопереробки РФ.

Обидва заводи вже атакували раніше

Сизранський НПЗ востаннє зазнав атаки в ніч на 15 вересня. Тоді Генштаб ЗСУ підтверджував удар по підприємству, а ASTRA повідомляла про пошкодження установки первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарного парку.

Після цього підприємство зупиняло переробку нафти, а ремонт, за наявними оцінками, мав тривати щонайменше місяць.

Куйбишевський НПЗ також уже атакували. 22 вересня Володимир Зеленський підтверджував ураження підприємства, а пожежі резервуарів із паливом після удару були видимі із супутників.

Губернатор підтвердив атаку та пошкодження

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев заявив, що в регіоні відбивають атаку безпілотників, працюють ППО та мобільні вогневі групи.

“Є пошкодження після атаки на наш регіон цієї ночі”, — повідомив він.

В аеропорту “Курумоч” запровадили план “Ковер” та тимчасово обмежили приймання і випуск літаків.

Місцеві жителі також повідомляли про численні вибухи, перебої з інтернетом і скаржилися, що в окремих районах повітряна тривога пролунала вже після початку атаки.

Українські моніторингові канали також писали про можливі удари по Новокуйбишевському НПЗ та лінійній виробничо-диспетчерській станції “Самара” компанії “Транснефть”, однак офіційного підтвердження цих повідомлень наразі немає.