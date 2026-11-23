У ніч на 23 листопада в Росії повідомляли про атаки безпілотників на нафтову інфраструктуру в Ростовській області та Татарстані. У Новошахтинську заявляли про пожежу в районі заводу нафтопродуктів, а поблизу Альметьєвська — про можливе ураження нафтоперекачувальної станції “Калейкино”.

Про можливі удари повідомляє Exilenova+, а також ASTRA.

У Новошахтинську повідомили про пожежу на НПЗ

За даними Exilenova+, близько 01:00 було уражено Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області.

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Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи, роботу ППО та сильну пожежу в районі підприємства. За їхніми словами, заграву було видно за багато кілометрів.

ASTRA писала, що атака на Новошахтинськ тривала близько трьох годин. Віддалені вибухи також чули в Ростові-на-Дону та в районі аеропорту Платов.

Офіційно російська влада на момент публікації наданих повідомлень атаку не коментувала.

Новошахтинський завод нафтопродуктів має потужність переробки до 7,5 млн тонн нафти на рік і виробляє дизельне, суднове та пічне пальне, мазут і бензинові фракції.

За наведеними даними Генштабу ЗСУ, підприємство залучене до забезпечення російської армії, зокрема дизельним пальним та авіаційним гасом.

У Татарстані повідомили про удар по “Калейкино”

В Альметьєвську в Татарстані вночі також звучали сирени та вибухи.

Місцеві жителі заявляли про роботу ППО та влучання в районі нафтової інфраструктури.

За версією Exilenova+, Сили оборони атакували нафтоперекачувальну станцію “Калейкино”, яка розташована неподалік Альметьєвська.

Станція використовується для змішування, перекачування та розподілу нафти із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану, зокрема в систему нафтопроводу “Дружба”.

ASTRA зазначає, що підтвердження ураження саме НПС “Калейкино” на момент публікації не було, а влада Татарстану атаку офіційно не коментувала.

Раніше станцію вже атакували 19 листопада. Тоді влада Татарстану повідомляла про удар по резервуарах для зберігання нафти поблизу Альметьєвська.