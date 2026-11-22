У Польщі встановили, що всі три об’єкти, які 20 листопада порушили повітряний простір країни та впали на її території, були російськими крилатими ракетами Х-101. За попередніми висновками експертизи, їх виготовили в четвертому кварталі 2026 року на підприємствах у російській Дубні.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву окружної прокуратури польського Любліна, оприлюднену в неділю, 22 листопада.
Польські прокурори підтвердили, що всі три об’єкти, які залетіли в повітряний простір країни в п’ятницю, 20 листопада, були російськими ракетами Х-101.
Висновки зроблено за результатами попереднього дослідження уламків ракет, які впали на території Польщі.
За даними прокуратури Любліна, ракети були виготовлені в четвертому кварталі 2026 року на підприємствах у місті Дубна Московської області Росії.
Розслідування обставин інциденту прокуратура розпочала на запит польського уряду.
Раніше в офіційних повідомленнях припускали, що один із трьох об’єктів міг бути безпілотником. Однак попередні результати експертизи вказують, що всі вони були крилатими ракетами.
НАТО обговорить порушення повітряного простору Польщі
У суботу генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс захищатиме кожен дюйм польської території.
На понеділок, 23 листопада, у Брюсселі заплановано засідання Північноатлантичної ради НАТО, присвячене порушенню повітряного простору Польщі.
Reuters зазначає, що під час російської війни проти України безпілотники неодноразово потрапляли в повітряний простір держав на східному фланзі НАТО.
Такі інциденти посилюють напруженість у відносинах із Росією та викликають побоювання щодо можливого поширення війни за межі України.