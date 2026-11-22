У Польщі встановили, що всі три об’єкти, які 20 листопада порушили повітряний простір країни та впали на її території, були російськими крилатими ракетами Х-101. За попередніми висновками експертизи, їх виготовили в четвертому кварталі 2026 року на підприємствах у російській Дубні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву окружної прокуратури польського Любліна, оприлюднену в неділю, 22 листопада.

Польські прокурори підтвердили, що всі три об’єкти, які залетіли в повітряний простір країни в п’ятницю, 20 листопада, були російськими ракетами Х-101.

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Висновки зроблено за результатами попереднього дослідження уламків ракет, які впали на території Польщі.

За даними прокуратури Любліна, ракети були виготовлені в четвертому кварталі 2026 року на підприємствах у місті Дубна Московської області Росії.

Розслідування обставин інциденту прокуратура розпочала на запит польського уряду.

Раніше в офіційних повідомленнях припускали, що один із трьох об’єктів міг бути безпілотником. Однак попередні результати експертизи вказують, що всі вони були крилатими ракетами.

НАТО обговорить порушення повітряного простору Польщі

У суботу генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс захищатиме кожен дюйм польської території.

На понеділок, 23 листопада, у Брюсселі заплановано засідання Північноатлантичної ради НАТО, присвячене порушенню повітряного простору Польщі.

Reuters зазначає, що під час російської війни проти України безпілотники неодноразово потрапляли в повітряний простір держав на східному фланзі НАТО.

Такі інциденти посилюють напруженість у відносинах із Росією та викликають побоювання щодо можливого поширення війни за межі України.