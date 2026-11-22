В Одесі після російських атак близько 240 тисяч людей залишаються без опалення, проте до кінця доби тепло планують повернути більшості споживачів. У Києві поступово відновлюють водопостачання правобережної частини міста, а уряд готує нові рішення для прискорення ремонтів та реагування на перебої з комунальними послугами.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький за підсумками наради з профільними міністрами, представниками Офісу Президента, місцевої влади та енергетиками.

В Україні тривають відновлювальні роботи після російських ударів по критичній інфраструктурі Києва, Одеси та інших міст.

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За словами Корецького, найбільш складною залишається ситуація з опаленням в Одесі. Більша частина міста вже забезпечена водою, однак без тепла досі залишаються близько 240 тисяч людей.

Енергетики та комунальні служби продовжують підключати котельні.

“До кінця доби більшість одеситів мають отримати тепло”, — повідомив прем’єр-міністр.

Він зазначив, що російські війська систематично атакують лінії електропередач в Одеській області. Через постійні удари ремонтні бригади не можуть повноцінно виконувати відновлювальні роботи.

У Києві відновлюють водопостачання

У столиці триває поступове відновлення водопостачання на правому березі.

За словами Корецького, водопровідну мережу правобережної частини міста поступово наповнюють водою.

Наступного тижня уряд планує підготувати окремі рішення для Києва, а також визначити порядок пріоритетного забезпечення водою споживачів у разі нових російських обстрілів і пошкоджень інфраструктури.

Такий алгоритм реагування на критичні ситуації буде єдиним для всієї України, але враховуватиме регіональні особливості.

До відновлення інфраструктури залучатимуть військових фахівців

За дорученням президента уряд опрацював можливість залучення до ремонтних робіт Державної спеціальної служби транспорту, підпорядкованої Міністерству оборони.

Корецький пояснив, що цивільні комунальні служби не завжди можуть так само швидко працювати в умовах бойових дій, як підрозділи ДССТ, які мають відповідну техніку та досвід роботи, зокрема у прифронтових регіонах.

Крім того, Міністерство оборони спільно із ЗСУ має визначити серед військовослужбовців кваліфікованих інженерів та електриків.

Списки таких фахівців актуалізують, після чого їх за регіональним принципом направлять до резерву ДССТ для можливого залучення до відновлювальних робіт.

Українці зможуть повідомляти про відсутність комунальних послуг через єдину платформу

Ще одним рішенням стане запуск загальнонаціональної цифрової платформи для повідомлень про перебої з базовими комунальними послугами.

За дорученням президента її мають найближчим часом запустити Міністерство цифрової трансформації спільно з Мінрегіоном.

Через платформу громадяни зможуть повідомляти про відсутність електроенергії, опалення та водопостачання.

“Ми не маємо права допустити, щоб повторювалися ситуації, коли в деяких локальних випадках світла не було по декілька днів без належної реакції”, — наголосив Корецький.

За його словами, інформація з платформи дозволить уряду бачити реальну ситуацію з комунальними послугами та реагувати на проблеми цілодобово, у режимі 24/7.

Прем’єр-міністр подякував енергетикам, комунальникам і рятувальникам, які працюють над відновленням світла, тепла та водопостачання після російських атак.