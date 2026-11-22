Колишній посол США в Росії Майкл Макфол заявив, що тристороння зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна в Китаї не принесла жодних очевидних переваг американським національним інтересам. Натомість, на його думку, російський президент отримав найважливіше для себе — міжнародне визнання та можливість постати рівноправним партнером двох найвпливовіших світових лідерів.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол розкритикував результати тристороннього саміту президентів США, Росії та Китаю в Шеньчжені, назвавши Володимира Путіна головним вигодонабувачем зустрічі.

У своїй статті американський дипломат зазначив, що переговори за участю президента США повинні приносити конкретні результати, які зміцнюють безпеку та добробут американців, а не обмежуватися спільними фотографіями.

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“Ця зустріч не принесла нічого доброго для національних інтересів Америки. Володимир Путін став її головним вигодонабувачем”, — написав Макфол.

“Величезний подарунок Путіну”

На думку колишнього посла, найважливішим результатом саміту стала не спільна декларація трьох лідерів, а фотографія Путіна поруч із Трампом і Сі Цзіньпіном.

Вона, як вважає Макфол, створила враження, що російський президент є шанованим керівником третьої великої держави та рівноправним учасником переговорів зі світовими лідерами.

“Найважливішим результатом став величезний подарунок Володимиру Путіну — фотографія з двома найвпливовішими лідерами світу, яка створила враження, що Путін також є шанованим лідером третьої великої держави. І це прикро”, — зазначив дипломат.

Він нагадав, що Путін майже п’ять років веде повномасштабну війну проти України, систематично атакує цивільне населення та переслідує російських громадян, які виступають проти нього.

“Цю людину слід засуджувати, а не вітати на світовій арені”, — наголосив Макфол.

Особливе обурення колишнього посла викликало те, що під час зустрічі Трамп назвав Путіна своїм “другом”.

Макфол порівняв зустріч із дипломатією часів Обами

Макфол, який працював у Раді національної безпеки США та був послом у Росії за президентства Барака Обами, зазначив, що американським лідерам іноді доводиться зустрічатися з авторитарними керівниками.

Однак такі переговори, за його словами, повинні мати конкретну мету.

Як приклад він навів зустрічі Обами з тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим, які допомогли підготувати договір New START про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, підписаний 8 квітня 2010 року в Празі.

Також під час переговорів із Москвою адміністрація Обами домовлялася про маршрути постачання для американських військових в Афганістані, санкції проти Ірану та позицію Росії щодо резолюцій Ради Безпеки ООН стосовно Лівії.

Крім того, Обама порушував питання демократії, прав людини та переслідування російських опозиціонерів, зокрема Льва Пономарьова й Михайла Ходорковського.

Макфол наголосив, що кожна така зустріч мала перелік конкретних результатів, яких прагнула досягти американська сторона.

Натомість після саміту в Шеньчжені лідери США, Росії та Китаю оприлюднили лише коротку декларацію з чотирма загальними пунктами: реформування ООН, нерозповсюдження ядерної зброї, критика Міжнародного кримінального суду та збільшення постачання нафтопродуктів.

На думку дипломата, ці домовленості не свідчать про відчутні здобутки для США.

Американці не поділяють ставлення Трампа до Путіна

Макфол звернув увагу, що особисте ставлення Трампа до російського президента не відображає настроїв американського суспільства.

За наведеними ним даними, понад 80% американців мало або зовсім не довіряють Путіну в питаннях міжнародної політики.

Крім того, нове опитування Pew Research Center, оприлюднене цього тижня, показало, що дві третини американців не схвалюють дії Трампа щодо російської війни проти України.

Колишній посол зазначив, що американці продовжують підтримувати демократичні союзи, НАТО та необхідність захисту прав людини у зовнішній політиці США.

“Називаючи Путіна своїм другом, Трамп говорив від власного імені, а не як представник американського народу”, — підкреслив Макфол.

“Це не Ялта 2.0”

Окремо дипломат застеріг від сприйняття зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна як початку нового світового порядку.

На його думку, тристоронній саміт не означає появи формату “G3” або нової системи поділу світу на сфери впливу, яку іноді називають “Ялтою 2.0”.

Макфол вважає, що жоден із трьох лідерів наразі не демонструє сильного глобального лідерства.

Він назвав Трампа президентом, чий термін добігає кінця і чия зовнішня політика вкрай непопулярна всередині країни.

Путін, за оцінкою дипломата, загруз у війні проти України, яка завдає величезних втрат російському населенню та економіці.

Сі Цзіньпін, своєю чергою, зробив небагато для припинення війни в Україні або війни в Ірані.

Макфол також пов’язав майбутнє американської зовнішньої політики з результатами нещодавніх проміжних виборів у США, які він назвав “синім цунамі” — хвилею підтримки демократів.

На його переконання, наступний президент США навряд чи підтримуватиме дружні відносини з Путіним або загалом зближуватиметься з авторитарними лідерами.

Експосол висловив сподівання, що зустріч у Шеньчжені залишиться єдиним самітом такого формату.

“Тристороння зустріч, яку дехто поспішив назвати історичною, поворотною та безпрецедентною, незабаром забудеться як черговий божевільний, але швидкоплинний момент епохи Трампа. І це добре”, — підсумував Макфол.