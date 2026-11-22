У ніч проти 22 листопада Росія атакувала Україну 186 безпілотниками, серед яких було 72 реактивні дрони. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 161 БпЛА, водночас зафіксовано влучання на 18 локаціях.

Про результати відбиття російської повітряної атаки повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, атака розпочалася о 18:00 21 листопада. Російські війська застосували 186 ударних безпілотників типу Shahed, зокрема 72 реактивні, а також дрони “Гербера” та безпілотники-імітатори “Пародія”.

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Запуски здійснювалися з російських Орла, Курська, Міллерового, Шаталового та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька й Криму — районів Гвардійського та Чауди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 161 російський безпілотник різних типів.

Серед знешкоджених цілей — 56 реактивних дронів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 18 локаціях. Ще на шести локаціях виявлено падіння збитих безпілотників або їхніх уламків.

У Повітряних силах наголосили, що на момент оприлюднення зведення російська атака ще тривала, а в повітряному просторі України залишалося кілька безпілотників.