В Італії у віці 89 років помер Паоло Булгарі — представник знаменитої ювелірної династії та багаторічний керівник люксового бренду Bulgari. Про його смерть повідомила родина, назвавши підприємця одним із найвидатніших ювелірів сучасності та послом італійської майстерності у світі.

Про смерть Паоло Булгарі 21 листопада повідомило італійське інформаційне агентство ANSA з посиланням на заяву родини підприємця.

У повідомленні близькі відзначили його людяність, підприємницький талант і внесок у популяризацію італійського ювелірного мистецтва за межами країни.

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“Ми згадуємо надзвичайну постать Паоло Булгарі, його глибоку людяність і талант підприємця, який любив Італію та був її послом у світі. Пішов із життя найвидатніший ювелір нашого часу”, — йдеться в заяві родини.

Церемонія прощання відбудеться в понеділок, 23 листопада, об 11:00 у базиліці Санта-Кроче-ін-Джерусалемме в Римі.

Паоло Булгарі народився 8 жовтня 1937 року та належав до третього покоління родини засновників одного з найвідоміших ювелірних домів світу.

Його дідом був Сотіріо Булгарі — ювелір грецького походження, який у 1884 році заснував у Римі компанію Bulgari. Спочатку вона спеціалізувалася на виробах зі срібла, але згодом перетворилася на один із найвідоміших світових брендів ювелірних прикрас.

Батько Паоло, Джорджо Булгарі, разом зі своїм братом Костантіно продовжив розвиток сімейної справи, поступово перетворюючи її на ювелірний дім високого класу.

У 1960-х роках до управління компанією долучилося третє покоління родини — Джанні, Паоло та Нікола Булгарі.

Паоло став одним із ключових представників сімейного бізнесу. У 1984 році він очолив раду директорів Bulgari, тоді як його брат Нікола обійняв посаду віцепрезидента.

Саме в цей період компанія активно розвивалася як міжнародний люксовий бренд, розширюючи присутність на світових ринках.

Bulgari здобув особливу популярність завдяки впізнаваному стилю прикрас, у якому поєднуються яскраві дорогоцінні камені, сміливі кольорові комбінації та мотиви античного Риму.

Продукція бренду стала символом італійської розкоші, а його магазини відкрилися у найбільших містах світу.

Згодом Bulgari розширив асортимент, додавши до ювелірних прикрас годинники, парфумерію, аксесуари та інші товари преміального сегмента.

Важливим етапом в історії компанії став 2011 рік, коли французька група LVMH, якій належать Louis Vuitton, Dior та інші люксові бренди, придбала контрольний пакет акцій Bulgari.

Угода стала однією з найпомітніших подій на світовому ринку предметів розкоші. Після приєднання до LVMH ювелірний дім продовжив працювати під історичною назвою Bulgari, зберігши свою італійську ідентичність.

Паоло Булгарі залишив помітний слід в історії світової ювелірної індустрії як представник родини, яка перетворила невелику римську майстерню на міжнародний символ розкоші.

Його смерть стала втратою для італійського ювелірного мистецтва та світу високої моди.