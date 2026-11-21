Данія закликала країни Європейського Союзу припинити видачу туристичних віз росіянам та запровадити додаткові обмеження на їхній в’їзд до Шенгенської зони. Ініціатива з’явилася після повідомлення данських правоохоронців про запобігання ймовірному замаху російських спецслужб на американсько-українського репера.

Як повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні джерела, Данія надіслала урядам країн ЄС документ із пропозиціями посилити обмеження для громадян Росії.

Ініціативу підтвердили двоє європейських дипломатів. Документ поширили серед високопоставлених представників держав Євросоюзу ввечері 20 листопада.

Реклама

Реклама

Приводом стала заява данської поліції та служб безпеки про те, що у вересні вони запобігли спробі вбивства американсько-українського репера перед його виступом. За версією данських правоохоронців, замах готували російські розвідувальні служби.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен назвав інцидент неприйнятним порушенням. У відповідь Копенгаген оголосив про вислання російського військового аташе.

Після цього данська сторона запропонувала Євросоюзу перейти від окремих національних обмежень до спільної політики щодо в’їзду громадян РФ.

Зокрема, Данія пропонує припинити видачу туристичних віз росіянам та перестати визнавати російські небіометричні паспорти на всій території Шенгенської зони, яка об’єднує 29 країн.

Крім того, Копенгаген закликає держави ЄС активніше використовувати візи з обмеженою територіальною дією, які не дозволяють власникам вільно подорожувати всією Шенгенською зоною.

Окремо пропонується запровадити суворіші правила в’їзду для чинних і колишніх російських військовослужбовців, які брали участь у бойових діях.

“Ми повинні вжити конкретних заходів, які продемонструють силу та рішучість Європи”, — йдеться в дипломатичному документі, який отримало Reuters.

Данія також наголошує на необхідності єдиної відповіді Євросоюзу на російські загрози.

“Зараз є очевидний імпульс для рішучих дій, і ми повинні скористатися цим моментом, щоб замінити нинішню мозаїку національних заходів справді єдиним підходом на рівні всього ЄС”, — зазначається в документі.

Копенгаген планує представити свої пропозиції на зустрічі послів держав Європейського Союзу в Брюсселі в понеділок, 23 листопада.

Водночас посольство Росії в Данії відкинуло звинувачення Копенгагена, заявивши, що вони не підкріплені доказами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила повну солідарність із Данією та іншими країнами ЄС, які зазнають російських гібридних атак.

За її словами, Євросоюз найближчим часом представить нову Європейську стратегію безпеки, спрямовану на посилення готовності до загроз та стримування.

Крім того, Європейська комісія готує 22-й пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Серед заходів, які обговорюються, — додаткові візові обмеження для російських громадян.

Остаточних рішень щодо запропонованих Данією обмежень поки не ухвалено.