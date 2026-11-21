Сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День Гідності та Свободи — дату, що об’єднує дві революції та нагадує про боротьбу українців за право самостійно визначати своє майбутнє. У 2026 році це свято знову проходить в умовах повномасштабної війни, коли цінності, за які люди виходили на Майдан, українці продовжують захищати зі зброєю в руках.

День Гідності та Свободи встановили указом президента України від 13 листопада 2014 року. Саме 21 листопада розпочалися дві визначальні події новітньої української історії — Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013–2014 років.

У 2004 році сотні тисяч українців вийшли на вулиці, протестуючи проти фальсифікацій президентських виборів. Через дев’ять років, 21 листопада 2013-го, на Майдані Незалежності в Києві знову почали збиратися люди — цього разу після рішення тодішньої влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

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Мирні протести переросли в Революцію Гідності. Спроба силою придушити прагнення українців до свободи завершилася трагічними подіями лютого 2014 року. Загиблі учасники протестів увійшли в історію як Герої Небесної Сотні.

Тоді українці відстоювали своє право жити у вільній, демократичній та незалежній державі. Сьогодні ці самі цінності доводиться захищати вже на полі бою.

Після Революції Гідності Росія окупувала Крим і розпочала війну на Донбасі, а 24 лютого 2022 року — повномасштабне вторгнення. Відтоді боротьба за свободу України набула іншого масштабу, а ціна незалежності стала ще болючішою.

Тепер слово “свобода” для українців — це не лише гасла з плакатів і спогади про Майдан. Це військові в окопах, медики, які рятують поранених, рятувальники під обстрілами, волонтери та мільйони людей, які щодня продовжують жити й працювати попри війну.

Це також пам’ять про тих, хто вже ніколи не повернеться додому.

Цьогоріч до Дня Гідності та Свободи Національний музей Революції Гідності підготував загальнонаціональну програму пам’ятних заходів та інформаційну кампанію під гаслом “Запит на свободу прийнято”.

День Гідності та Свободи сьогодні — не просто дата в календарі. Це нагадування про те, що право бути вільними українцям не подарували. Його виборювали на Майданах, а тепер продовжують відстоювати на фронті.