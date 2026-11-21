У передмісті Харкова російський дрон влучив у п’ятиповерхівку: 11 постраждалих, серед них діти

Нічна атака РФ: 148 безпілотників, три балістичні ракети та влучання на 19 локаціях

У Києві після атаки РФ загорілися приватні будинки: є постраждалі

Внаслідок удару загорілися легковий та вантажні автомобілі. Крім того, пошкоджено дві будівлі.

Про наслідки російського обстрілу повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій .

Увечері 20 листопада російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Коростенського району Житомирської області. Внаслідок атаки виникла пожежа автомобілів, пошкоджено дві будівлі, двох постраждалих госпіталізували.