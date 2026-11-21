Увечері 20 листопада російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Коростенського району Житомирської області. Внаслідок атаки виникла пожежа автомобілів, пошкоджено дві будівлі, двох постраждалих госпіталізували.
Про наслідки російського обстрілу повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За даними ДСНС, увечері 20 листопада російські війська атакували цивільну інфраструктуру в Коростенському районі Житомирщини.
Внаслідок удару загорілися легковий та вантажні автомобілі. Крім того, пошкоджено дві будівлі.
Під час атаки постраждали двоє людей. Обох госпіталізували.
Рятувальники ліквідували пожежу та обстежили територію.
До ліквідації наслідків обстрілу залучили 20 співробітників ДСНС та п’ять одиниць техніки.