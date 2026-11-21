У Латвії закликали Європейський Союз повністю закрити кордони для громадян Росії через загрози безпеці та неможливість перевірити сотні тисяч російських туристів. Там також вважають, що навіть після можливого припинення вогню в Україні Європа не зможе повернутися до колишніх відносин із Москвою.

Про це заявив Андріс Кулбергс в інтерв’ю німецькому виданню WELT, повідомляє POLITICO.

“Дозволяти такій кількості людей в’їжджати до ЄС зараз надто небезпечно. Ми не повинні поступатися Росії, не повинні демонструвати слабкість. Ніхто не здатен перевірити стільки людей”, — заявив Кулбергс.

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Він також відкинув можливість повернення до звичайних відносин із Москвою після потенційного припинення вогню в Україні.

“Дехто вважає, що після припинення вогню можна буде повернутися до нормальних відносин із Росією. Це неможливо. Настала нова епоха”, — наголосив він.

Як зазначає POLITICO, у червні Латвія увійшла до числа 11 країн, які підписали ініційований Швецією лист із закликом до Єврокомісії обмежити видачу віз росіянам. У жовтні єврокомісар із питань міграції Магнус Бруннер припустив, що відповідну пропозицію Єврокомісія може представити наступного року.

Кулбергс також попередив про посилення гібридних атак Росії на східному фланзі НАТО.

“Ситуація загострюється”, — сказав він.

За його словами, минулими вихідними латвійські та естонські спецпідрозділи затримали на території Естонії вісьмох людей, які мали конкретні вказівки атакувати виробничий об’єкт, що підтримує Україну. Кулбергс стверджує, що за цим стоїть Росія.

Найближчі місяці він назвав “зимою істини”. На його думку, Росія атакує українські системи водопостачання, опалення та електроенергетики через відсутність значного просування на фронті. Водночас Москва намагається впливати на громадську думку в Німеччині та інших європейських країнах.

“Путін хоче, щоб німці злякалися і вимагали від свого уряду припинити підтримку України”, — заявив Кулбергс.

Він також закликав великі європейські країни, насамперед Німеччину, не піддаватися втомі від війни.

“Цілком можливо бути проєвропейським політиком, рішуче підтримувати Україну, протистояти агресору — і водночас перемагати на виборах із великим відривом”, — наголосив він.