Військові ЄС затримали в Середземному морі танкер російського тіньового флоту

Військовослужбовці операції Євросоюзу IRINI висадилися на борт танкера MV MIDAG у Середземному морі, який підозрюють у належності до російського тіньового флоту. Це сталося 13 листопада. Перевірка підтвердила, що судно ходило під фальшивим прапором.

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі X.

За її словами, огляд танкера провели сили EUNAVFOR MED IRINI на підставі статті 110 Конвенції ООН з морського права, яка передбачає право перевірки суден за визначених умов.

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“ЄС продовжуватиме перешкоджати діяльності російського тіньового флоту як на морі, так і дипломатичними засобами”, — наголосила Каллас.

Вона також повідомила, що в понеділок міністри закордонних справ країн ЄС планують затвердити нові санкції проти Росії.

До санкційних списків мають увійти банки, покупці та компанії, які підтримують діяльність російського тіньового флоту.

EU forces from @EUNAVFOR_MED IRINI boarded a suspected Russian shadow fleet tanker in the Mediterranean on 13 November.



The boarding, conducted under Article 110 of the UN Convention on the Law of the Sea, confirmed the MV MIDAG was sailing under a false flag.



The EU will… pic.twitter.com/Emku8oRVNT — Kaja Kallas (@kajakallas) November 15, 2026

Про затримання танкера або подальшу долю судна Каллас не повідомила.